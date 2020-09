PIRAINO. Nuova schiusa “a sorpresa” di uova di Tartaruga Marina Caretta Caretta. La schiusa è avvenuta questa notte da un nido “non segnalato” (cioè nessuno aveva notato la deposizione) a Gliaca di Piraino (Me). E’ una “storia tragica” ma fortunatamente a lieto fine. «Molte tartarughe, infatti, – spiega il biologo marino Carmelo Isgrò – erano nate la notte prima ma a causa della presenza della luce generata da un grosso faro proveniente da un cantiere navale presente proprio alle spalle del nido invece di andare verso il mare si sono dirette verso la strada. Fortunatamente dei passanti le hanno viste e riportate sulla spiaggia così sono tornate libere nel loro mare».

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.