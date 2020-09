MESSINA. Nuovo investimento e nuove assunzioni a Messina da parte del gruppo “FD Studio Professionale”, società leader nel settore del recupero crediti: l’azienda cresce e si amplia con la neonata società “FD NPL Legal” che si occuperà della gestione del credito in fase legale e stragiudiziale. Il 2020 anno intenso per l’impresa che ha registrato best performance a livello nazionale grazie ad un rete capillare di professionisti presenti in tutta Italia, ma ha fatto rimanere a Messina il suo “quartier generale”: oltre un centinaio tra operatori di credito domiciliare, operatori di phone collection e altre figure chiave del recupero crediti, un team affiatato e giovane, in grado di garantire una vasta gamma di servizi per banche e istituti di credito con crediti di natura bancaria, finanziaria e commerciale. “Vogliamo mettere a frutto il know-how acquisito nel tempo – spiega l’head of operations di FD Studio Professionale dott. Fabio Dell’Edera, oggi al vertice della FD NPL Legal – a febbraio scorso, l’inaugurazione della nuova grande sede, in via Nino Bixio, ora il restyling degli uffici in via Antonio Martino per dare un segnale di crescita economica a Messina, pur lavorando in tutto il Paese”.

All’apertura della sede hanno preso parte l’assessore comunale alla Cultura Enzo Caruso e il consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Messina Felice Panebianco, in rappresentanza dell’ente: “Auguro il meglio a nome del Consiglio dell’Ordine – ha detto Panebianco – alla neonata realtà che apre in un anno così difficile per tutti e in un territorio come il nostro che soffre da tempo e oggi trova nuove opportunità di lavoro; sono certo inoltre che la società opererà nel pieno rispetto del norme sull’equo compenso e del codice deontologico”.

Il gruppo “FD” è alla ricerca di nuove figure da inserire in organico: «Stiamo investendo soprattutto nei giovani – aggiunge Margherita Santisi, amministratore unico di FD Studio Professionale – in particolare cerchiamo a Messina città e provincia operatori telefonici da dedicare al comparto phone collection e stiamo selezionando giovani avvocati e consulenti legali da formare e specializzare nel recupero crediti. Al momento cerchiamo anche una figura di Junior IT business intelligence/analytics specialist, da inserire in organico (richiesta una laurea triennale o specialistica nel settore d’informatica e telecomunicazioni in particolare caricamento dati e reporting/dashboard nell’ambito business intelligence/analytics, quindi conoscenza pacchetto Office e soprattutto Excel, sviluppo di tool di reporting, analisi e disegni sistemi BI, linguaggio SQL-DMBS)”. Infine è in corso di definizione il progetto “FD Academy”, che coinvolgerà l’Ordine degli Avvocati, con l’obiettivo di organizzare corsi e master e promuovere iniziative finalizzate alla creazione di nuove risorse umane».

Del team di “FD” fanno parte: Giusy Minutoli, Tiziana Di Paola, Tiziana Dell’Edera, Alice Rossello, Giuseppe Pappalardo, Rossella Foti, Giovanni Musolino, Ernesto D’Agostino, Giuseppe Mangraviti, Alessandro Scipilliti, Daniele Bruschetta, Fabio Fornaro, Carlo Angioli, Salvatore Bonanno, Gregorio Taranto, Giuseppe Tricò e Marco Padricelli.

Per inviare la propria candidatura: www.fdstudioprofessionale.it/job o 090.2934515.

