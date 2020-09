MESSINA. Musica da film e uno speciale omaggio al Grande Maestro Ennio Morricone. Sulla scena il Corelli Brass Group. Direzione e arrangiamenti sono affidati al maestro Emanuele Celona. Si apre così domani al Marina del Nettuno Yachting Club il cartellone di eventi, patrocinato

dak Comune di Messina e dall’Autorità di Sistema di Messina, che andrà avanti sino al 10 ottobre. Lo spettacolo, fissato per le 20,30, sarà anticipato alle 20 da un aperitivo compreso nel prezzo del biglietto.

Di recente formazione, il Corelli Brass Group è composto da 21 elementi più un direttore, tra studenti, ex studenti e docenti del Conservatorio “A. Corelli” di Messina. Coordinato da Biagio Gangemi e Sebastiano Insana, rispettivamente docenti di tromba e trombone presso l’istituto musicale peloritano, l’ensemble ospita al suo interno studenti che si sono distinti in diversi concorsi nazionali ed internazionali e in audizioni presso prestigiose orchestre. Sono regolarmente impegnati anche all’interno delle orchestre, sinfonica e di fiati, del conservatorio

Previsti cinque concerti con interpreti di grande livello e due film di grande successo anticipati da una performance musicale al pianoforte che diventerà evento nell’evento. Teatro dell’iniziativa lo sbarcadero della passeggiata a mare e il Marina del Nettuno. Sette spettacoli in tutto: dal 9 settembre al 10 ottobre. Il cartellone degli eventi è organizzato dal Marina del Nettuno Yachting club, con la collaborazione del Conservatorio Corelli di Messina e della Messina Film Commission, con il patrocinio del Comune di Messina e dell’Autorità di Sistema di Messina, sponsor tecnico il gruppo editoriale Ses con Rtp e Tgs, Tina Berenato Project Manager e Comunicazione. La prevendita è affidata a Lisciotto viaggi.

Gli altri appuntamenti:

MUSICA AL NETTUNO

Mercoledì 16 settembre

CORELLI JAZZ SEXTET

ORAZIO MAUGERI, sassofoni – ROBERTO SCOLARO, sassofono contralto

SEBASTIANO INSANA, trombone – FRANCESCO PISANO, tastiere

AURELIO BANDIERA, basso – ANDREA LIOTTA, batteria

Mercoledì 23 settembre

MESICA SAXOPHONE QUARTET

CLAUDIO RANERI, sax soprano

SIMONE IMPELLIZZERI, sax contralto

FRANCESCO MUSCARA’, sax

ALESSANDRO VANCHERI, sax baritono

Mercoledì 30 settembre

CORELLI POP – ROCK ENSEMBLE

ALESSIA PALLAVICINO, voce – ARIANNA NICITA, voce

DAVIDE BORGIA, voce e tastiere – ELIANA MAZZEI, voce

JUSTINE DI DATO, voce – MARTINA PICCIOLO, voce

SIMONA LA MALFA, voce

ALFREDO CAVALIERI, chitarre – MASSIMO D’ARRIGO, chitarre

DOMENICO CATALANO, basso – ARMANDO FIORELLO, basso

PAOLO SIRACUSANO, tastiere – MATTEO ZEMA, batteria

Progetto a cura di TIZIANA FELLE

Mercoledì 7 ottobre

GIOVANNI MAZZARINO & ROSALBA BENTIVOGLIO

“ SONGS “

ROSALBA BENTIVOGLIO, voce

GIOVANNI MAZZARINO, pianoforte

MARINA DEL NETTUNO MESSINA FILM COMMISSION

CINEMA AL NETTUNO

Giovedì 8 ottobre

LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL’OCEANO

Regia Giuseppe Tornatore

Musiche di Ennio Morricone

Evento speciale

Proiezione del film con Performance musicale sulla musica di Morricone

a cura di Giovanni Mazzarino

Sabato 10 ottobre

IL POSTINO

Regia Massimo Troisi – Michael Radford

Musiche di Luis Bacalov

Evento speciale

Proiezione del film con Reading di poesie di Pablo Neruda

a cura di Maurizio Marchetti

Project manager e Comunicazione Tina Berenato

