É prevista entro l’anno l’uscita di un nuovo album di Gianluca Rando, a pochi mesi dalla pubblicazione del suo ultimo disco “Blu” presentato al Casinò e al Palafiori di Sanremo in occasione della settantesima edizione del Festival della canzone italiana. Un progetto musicale che si è anche aggiudicato il premio discografico internazionale “NCG Television”.

«Dopo un inevitabile periodo di fermo – dice Rando – a partire da luglio é finalmente iniziato il tour alle Isole Eolie, con un calendario che giornalmente si è evoluto grazie al profondo affetto di chi mi segue. Tra i vari appuntamenti ho gradito molto l’invito al ‘Mare Festival Premio Trosi’ di Salina, un’occasione speciale dove ho eseguito alcuni brani tratti da ‘Blu’.Considero anche Blu 2020 un tour molto fortunato che mi ha visto esibire a Stromboli, Panarea, Salina, Lipari e Vulcano. Ognuna di queste isole ha indubbiamente un suo fascino ma il feedback che ricevo è sempre figlio della stessa matrice: il grande affetto di chi ama la mia musica».

«Ho voluto registrare dal vivo – continua il chitarrista – in alcune location a me familiari, una tra queste é il ‘Raya’ di Panarea dove da un concerto in programma ne sono conseguiti altri due e per questo ringrazio Giovanni Mandanici per la direzione artistica e la sempre cara Myriam Beltrami, patron della struttura, per l’affetto e la gradita ospitalità. Il mio rapporto con il Raya, inoltre, non è nuovo visto che da anni anche la ‘Boutique Raya’ ed in particolare l’amica Betty La Greca, curano parte degli outfit che indosso durante i miei concerti estivi. Il disco Blu è arrivato al cuore di chi mi segue con la stessa semplicità con il quale l’ho realizzato ed in particolare quest’anno, che compio 30 anni di musica. Sono davvero felice ed onorato di continuare a trasmettere e ricevere emozioni con la stessa passione con la quale ho iniziato tempo fa questo lungo viaggio»

