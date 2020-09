Nonostante le voci che circolano e che invadono anche i social attualmente a Milazzo c’è un solo caso di covid certificato dall’Asp dopo la fine della quarantena disposta per il trentasettenne ritornato dalla Spagna ormai guarito. Si tratta di un artigiano quarantottenne che dallo scorso 4 settembre si trova in quarantena assieme al suo nucleo familiare composto da moglie e un figlio che però non risultano contagiati.

L’uomo avrebbe avuto un contatto con il virus su posto di lavoro che si trova in un comune della fascia tirrenica messinese. Altri suoi due colleghi, infatti, si trovano in quarantena nei rispettivi comuni di residenza proprio perchè risultati positivi. Da quello che è noto, l’artigiano milazzese non avrebbe manifestazioni evidenti e si attende la fine dei quattordici giorni di quarantena per certificarne la guarigione.

