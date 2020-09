Formazione per agente di Polizia Municipale, il magistrato Matteo De Micheli inaugura le lezioni

Formazione per agente di Polizia Municipale, il magistrato Matteo De Micheli inaugura le lezioni

Al via a Milazzo la formazione per il concorso di agente di Polizia Municipale. La prime due lezione del corso di preparazione si sono svolte in questo weekend. Dopo la presentazione di Giovan Battista D’Amico, presidente Anvu Sicilia e di Gisella Puleo, comandante della Polizia Municipale di Milazzo.

La prima lezione è stata tenuta da Matteo De Micheli, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che ha illustrato ai partecipanti gli elementi di diritto penale.

Il corso, patrocinato dal Comune di Milazzo e dall’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (Anci) avrà una durata di 84 ore (72 di lezioni frontali e 12 di affiancamento al personale della Polizia Municipale di Milazzo) si svolgerà nei fine settimana sino a sabato 19 dicembre 2020.

«Il sindaco – sottolinea la comandante Puleo – ha voluto questo corso in modo da avere personale già preparato per lo svolgimento delle nostre funzioni non appena verrà bandito il concorso».

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

510 visite