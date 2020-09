Gli Svincolati Milazzo sono stati ripescati ufficialmente nel campionato di Serie C Silver. «Avremmo preferito – dice Saverio Maiorana, dirigente responsabile della squadra milazzese – raggiungere questo traguardo dal campo ma il nostro cammino è stato interrotto dalla pandemia».

Erano ben 17 le vittorie ottenute in altrettante gare disputate del campionato regionale di Serie D al momento del lockdown. «Riteniamo – continua – di meritare questa promozione nel massimo campionato cestistico regionale, ma sopratutto lo merita la nostra squadra per l’impegno profuso, il nostro coach con tutto lo staff tecnico, i nostri dirigenti, i tifosi tutti, le aziende che ci sono state vicine sposando il nostro progetto e naturalmente il nostro presidente Giambò, colui che più di ogni altro fortemente puntava a raggiungere la serie C .

Intanto la società mamertina è già proiettata sull’organizzazione alla prossima stagione ed insieme a coach Maganza ed al suo staff stanno allestendo un roster che avrà quest’anno come primo obiettivo il mantenimento della categoria raggiunta»

«Sei saranno i riconfermati – conlude Maiorana – dalla passata stagione ai quali si aggiungeranno ben presto dei nuovi innesti . L’organico sarà poi completato dai nostri Under, classe 2005, che saranno integrati alla prima squadra. Oltre a quanto sopracitato, riserveremo sempre un’ attenzione particolare al settore giovanile ed a tutto il nostro centro minibasket, veri fiori all’occhiello della nostra giovane società»