VIDEO. Quanti milazzesi si sono accorti che questa settimana non si sono svolti i festeggiamenti in onore del patrono di Milazzo? E a quanti di questi è mancata la festa di Santo Stefano? Stavo riflettendo su questa – non fondamentale – questione mentre ieri sera le auto e lo smog si riappropriavano del centro cittadino nel primo week end senza area pedonale. Se non ci fosse stato il Covid e la Curia non avesse sospeso le processioni religiose, in Marina Garibaldi si sarebbe svolta l’esibizione del cantante: probabilmente una vecchia gloria degli anni 70, che avrebbe richiamato gente da tutto il comprensorio.

La festa, in realtà, non è mancata quasi a nessuno. Da un ventennio la qualità degli ambulanti è precipitata, l’incuria e la sporcizia dilaga, e la merce proposta si è ridotta a dolciumi e trascurabili accessori per la casa. L’unico motivo per affrontare file interminabili e la spasmodica ricerca di un parcheggio su di un marciapiede o su strisce pedonali sbiadite, è il venditore di piatti che incanta con i suoi racconti prima di sbattere le vettovaglie su un ripiano di lamiera.

Sarebbe bello che nei programmi dei candidati a sindaci di Milazzo si pensasse anche a riqualificare i festeggiamenti non religiosi dedicati a Santo Stefano. Le foto di sporcizie e lampanti carenze igienico sanitarie sistematicamente fanno il giro dei social e l’immagine di Milazzo subisce l’ennesimo colpo. Questa pausa potrebbe essere la scusa per rivedere tutta l’organizzazione e rendere più. moderna la fiera in Marina. Una sola raccomandazione: non toccate il venditore di piatti!.

Gianfranco Cusumano

#milazzo, la vera attrazione della festa di Santo Stefano 2019: l’uomo dei piatti Pubblicato da Oggi Milazzo su Venerdì 30 agosto 2019

