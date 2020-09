Le tartarughe marine al MuMa. Da oggi pomeriggio al via un grande weekend che comincerà alle 17. L’appuntamento è davanti Palazzo D’Amico. Una “passeggiata delle tartarughe” che partirà da Vico Galletti e arriverà fino al Museo del Mare. I volontari del MuMa, nei giorni scorsi, in collaborazione con Collettivo Mi_lab e Milazzo è fatta a scale hanno pulito le scale da Vaccarella al Borgo, fino ad arrivare al MuMa.

Domenica, invece, MuMa e Castello gratis. Tema del mese: “Tartarughe Marine, caratteristiche e tutela”. Con tante attività gratuite per bambini e ragazzi di tutte le età (laboratori didattici, caccia al tesoro, realtà virtuale “immersione con le Tartarughe marine” etc. ) per imparare giocando ad amare e proteggere questo meraviglioso mare.

Ci saranno tanti interventi dei maggiori esperti di Tartarughe marine della Regione:

– 11: Salvatore Dara, responsabile cretam (centro referenza nazionale tartarughe marine) e responsabile del centro di recupero regionale dello IZS Istituto Zooprofilattico della Sicilia

– 12: Santo Caracappa, direttore Ospedale veterinario dell’Università degli Studi di Messina

– 17: Carlo Camera, biologo e operatore Progetto Tartarughe Wwf Italia

– 18 Oleana Prato, operatrice “Progetto Tartarughe” WWF Italia e operatrice “Progetto Life Euroturtles”

La #domenicalmuseo è un’iniziativa introdotta dal Ministro per i beni e le Attività Culturali che prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Anche il complesso monumentale “Castello di Milazzo” sarà visitabile gratuitamente dalle 9 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 20:30. E lo stesso vale per il MuMa!!!

Per l’occasione faremo delle visite guidate gratuite del MuMa non di gruppo e ci saranno Laboratori didattici gratuiti per bambini.

