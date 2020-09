70 anni di storia, 70 anni di presenza prestigiosa a Messina ed a Catania. I grandi store Bernava, , rappresentano oggi un sicuro punto di riferimento in Sicilia nel mondo dell’igiene della persona e della pulizia della casa. Completati dai corner dedicati alla profumeria e al casalingo di alta qualità con il marchio Casa Mia gli store Bernava offrono al consumatore un’ offerta variegata ed importante, ricca di tutti i marchi del settore fra i più conosciuti ed apprezzati.

L’ASCESA

La ditta Bernava nasce a Messina negli anni ‘50 ad opera del suo fondatore Carlo Bernava, specialista nella realizzazione e nella vendita itinerante di scope e cappelli costruite con le tecniche artigianali del tempo. Seguendo la naturale evoluzione economica, intorno agli anni ‘80 inizia una trasformazione che porta la Bernava a strutturarsi per la vendita al dettaglio di articoli per la pulizia della casa e per l’igiene della persona, aprendo due punti vendita al centro di Messina.

IL CONSOLIDAMENTO

Verso la fine degli anni ‘90 per avviare un processo di espansione commerciale, la lungimiranza del fondatore Carlo Bernava, lo induce a chiedere la consulenza di un esperto del settore, il Sig. Angelo Smiroldo. Con l’ingresso nell’azienda Bernava della figura del Sig. Smiroldo, si avvia un processo di sviluppo che negli anni, seguendo da vicino il mercato e intuendo le esigenze dei clienti, porta alla nascita dei primi punti vendita integrati: igiene della casa, igiene della persona e profumeria, trasformando l’insegna in “Bernava, lo specialista del pulito e Profumeria”.

L’evoluzione dell’azienda Bernava, va di pari passo a quella della figura professionale del Sig. Smiroldo, che da consulente aziendale diventa, nel 2004, anche l’amministratore delegato. Continuando su questa scia, il gruppo Bernava, che nel frattempo si trasforma in Bernava Carlo S.r.L., punta sul potenziamento e l’ampliamento del suo commercio al dettaglio, supportata da oculate strategie finanziarie, commerciali e di marketing. Assomigliando sempre di più ad uno “Specialist Drug” o per meglio dire un “DrugStore”, strutture altamente specializzate nella vendita di prodotti no-food, che proprio in questo periodo si affacciano nel panorama della GDO italiana.

2008: NASCE CASA MIA E LA S.P.A

Nel 2008 il gruppo Bernava decide di attenzionare un altro segmento di mercato quello dei casalinghi di tendenza e crea “CASA MIA” divenuto oggi marchio di grande successo grazie alla strategia di alta qualità e prezzi competitivi. Inizia quindi l’espansione del gruppo su tutto il territorio della provincia di Messina e nel 2011 l’azienda muta il suo status societario diventando Bernava S.p.A. . In questi anni inoltre aderisce al consorzio In.Prof., il quale raggruppa tutti i più grandi operatori italiani di questo settore e a sua volta fa parte del super-consorzio SISA – AUCHAN.

Nel 2015 con una larga maggioranza di votazioni, la ditta Bernava S.p.A., nella persona del sig. Angelo Smiroldo entra a far parte del consiglio direttivo dello stesso. Nel 2017 inoltre la ditta Bernava valica i confini della provincia di Messina approdando sul catanese con altre 4 aperture: a Trecastagni, Acireale , Paternò e Catania.

OGGI

Ad oggi la Bernava S.p.A. conta 26 punti vendita in provincia di Messina e Catania, 10 dei quali in fitto aziendale, con metrature i 300mq fino a 1200mq, molti dei quali di proprietà. Due centri logistici di circa 5,500 mq ciascuno. Per un totale di circa 150 collaboratori tra personale dei punti vendita, dei magazzini e degli uffici.

Fra i marchi presenti anche Spontex, leader mondiale nella produzione e distribuzione di strumenti per la pulizia della casa e per la cura della persona (il cosiddetto campione di meno fatica) e le spugne Calypso che si ispirano ai benefici del mare per esaltare la pelle del viso e del corpo delle donne

Il mondo è in continua e veloce evoluzione e Bernava ne interpreta le esigenze e spesso ne anticipa le tendenze. Per proiettarsi in un futuro sempre più presente realizza una piattaforma di Commercio on line, www.bernava.net semplice, accessibile per consentire a tutti di poter acquistare comodamente ed in qualsiasi momento i prodotti Bernava. Durante il lockdown la piattaforma si è rivelata un servizio utile per le persone che hanno potuto ricevere a casa senza dover uscire e senza ottoporsi a rischi tutti i prodotti necessari. Anche durante la pandemia gli store Bernava sono rimasti sempre aperti per garantire a tutti i cittadini i necessari ed indispensabili presidi per l’igiene e per la pulizia.

Negli ultimi anni sono nati i marchi Home & Glam che opera solo ed esclusivamente nel settore on line ed in particolar modo sul Marketplace Amazon e la partnership con Yankee Candle lo storico e famosissimo marchio delle candele in giare ed in vetro e dei profumatori. Per primo in Italia Bernava apre il primo punto vendita Yankee Candle dove all’interno si trovano anche Millefiori e WoodWick.

IL FUTURO

Consolidata la presenza su tutto il territorio Messinese, nel 2019 la ditta Bernava Spa si propone come obiettivo la capillarizzazione delle sue strutture di vendita.

La vision rimane sempre ancorata saldamente ai concetti che in tutti questi anni l’hanno contraddistinta nel settore: la fidelizzazione del cliente, il miglioramento continuo delle tecniche e delle strutture di vendita, i prezzi competitivi, la professionalità e la cortesia dei collaboratori.

Cooperando con serietà e correttezza con i più grandi nomi della scena mondiale della produzione e offrendo quanto più possibile ai nostri clienti sempre il meglio e le novità del mercato, rendendo la visita nei nostri punti vendita un’esperienza unica.

