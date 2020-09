IL RETROSCENA. Anche Silvio Berlusconi è risultato positivo al coronavirus. Positivi anche i figli Barbara e Luigi, alcuni nipoti e la compagna Marta Fascina. Un contagio che passa da Milazzo. Secondo quanto ricostruito da Oggi Milazzo componenti della famiglia dell’ex premier avrebbero scoperto di essere infetti transitando dalla città del Capo a bordo del Morning Glory il veliero da 48 metri attraccato in Marina Garibaldi nel periodo di Ferragosto che di certo non è passato inosservato.

In base alle fonti di Oggi Milazzo alcuni componenti dell’equipaggio e dei passeggeri avrebbero manifestato sintomi compatibili all’infezione di Covid durante una crociera alle Eolie e un passaggio nell’Area Marina protetta di Capo Milazzo. Avvisata l’Asp e la capitaneria di Porto, sarebbero stati effettuati tamponi direttamente sullo yacht appartenuto in passato al magnate Rupert Mardoch, con due risultati positivi: uno di questi sarebbe stato un membro della famiglia Berlusconi. L’imbarcazione, così, ha ripreso la navigazione dopo aver messo in isolamento i presunti contagiati.

Una ricostruzione che si sposa con quanto riportato dai giornali nazionali in queste ore. Come rivela l’agenzia Ansa, infatti, anche due figli di Silvio Berlusconi, Luigi (31 anni) e Barbara,(36) e dei nipoti sono risultati positivi al tampone per il coronavirus.

