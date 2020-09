Amore e umorismo per raccontare colori, fragranze e suoni che danno vita al suo giardino nella valle di Jezreel in Israele.

“Il mio giardino selvatico” edito in Italia da Bompiani.

“Il peso dell’inchiostro” edito in Italia da Neri Pozza.

Luoghi e le testimonianze dell’ebraismo in Sicilia. Incontro con Nicolò Bucaria, scrittore e saggista autore del saggio “Sicilia Judaica”, a cura della giornalista e coordinatrice dell’intero progetto Cristina Marra ;

6 settembre 2020 con rievocazioni storiche, incontri, visite guidate, presentazioni di libri. Quattro incontri on line con altrettanti esponenti della cultura ebraica italiani e stranieri diffusi attraverso i canali social dell’Ucei (Unione della Comunità ebraiche italiane), del Comune di Castroreale (Castrum e Visit Castroreale) e dal format culturale Sicilia Mater promosso da Città di Milazzo e Fondazione Teatro del Mela e curato da Salvo Presti e da Giusy La Spada .

Castroreale partecipa quest’anno alla Giornata Europea della Cultura Ebraica 2020 che si celebra in tutta Italia il

