Da stamattina, dopo 24 ore di fermo, le sale operatorie dell’ospedale Fogliani di Milazzo sono di nuovo operative. Ieri, nel corso di esami di routine per prevenire il contagio da coronavirus, un anestesista, seppur asintomatico, è risultato positivo al Covid 19 ed è scattato il protocollo di sicurezza. Come confermato ad Oggi Milazzo dalla direzione sanitaria del Fogliani, su una cinquantina di esami a cui si sono sottoposti altrettanti colleghi e pazienti che hanno avuto contatti con il sanitario posto in quarantena (Chirurgia e Ortopedia principalmente) , non risultano contagi. Si sta cercando di contattare anche i pazienti dimessi che hanno avuto rapporti con il medico. Le sale operatorie sono state sanificate e da oggi nuovamente disponibili per gli interventi.

Dall’Azienda sanitaria locale vengono smentiti ad Oggi Milazzo altri casi di covid in città fino a stamattina, oltre al trentasettenne asintomatico risultato positivo di ritorno dalla Spagna. Il periodo di quarantena è quasi finito e, da quello che risulta al nostro giornale, non sono stati contagiati nemmeno i congiunti.

Nelle scorse ore si era sparsa la voce della positività di due ragazzi rientrati da vacanze a Malta e in Spagna e di una diciassettenne che avrebbe trascorso in città alcune settimane di vacanza al Tono e che, rientrata nel luogo di residenza, si sarebbe sottoposta all’esame. Ieri sera è trapelata la notizia di un quarantenne in isolamento domiciliare. Come confermato ad Oggi Milazzo, al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria fino alle ore 9 di stamani, questi casi vengono smentiti. Al Dipartimento devono essere comunicati in tempo reale i risultati positivi provenienti sia da laboratori pubblici che privati per disporre i necessari protocolli di sicurezze e le quarantene. Le comunicazioni avvengono anche tra Asp di altri territori o regioni. Ad oggi, di queste, non vi è traccia.

Confermata, invece, la positività di altri quattro marittimi della Liberty Lines che si aggiungono al primo risultato positivo. Nessuno risulta residente a Milazzo. Tutti si trovano in isolamento domiciliare e sono scattati tamponi per tutti i loro. I collegamenti sono stati confermati regolarmente vista la continua bonifica degli aliscafi.

Secondo il bollettino diffuso ieri dal Ministero della Salute sono 83 i casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ventuno sono i casi ufficiali in provincia di Messina.

