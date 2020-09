E’ l’unico Garofoli Store di tutta la provincia di Messina. Un punto vendita dell’azienda leader mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di porte che si trova a Giammoro, in via Nazionale 360. Ampi e accoglienti spazi espositivi accuratamente messi in piedi da Antonio Maiorana e dalla sua famiglia apprezzati da sempre per professionalità, esperienza e cortesia. Caratteristiche messe in evidenza anche da Giusy Garofoli che ieri ha trascorso la sua giornata nel negozio messinese. Una visita che anticipa la definitiva inaugurazione dello Store monomarca in riva allo Stretto.

«Con Garofoli – sottolinea Stefano Maiorana, amministratore e interior designer – collaboriamo dagli anni ‘90, un legame che si è rafforzato nel corso del tempo. Non è la prima volta che Giusy visita il punto vendita e apprezza il nostro lavoro».

Nel Garofoli Store gestito dalla famiglia Maiorana è presente tutta la gamma dei prodotti offerti dall’azienda simbolo d’eccellenza del “Made in Italy” nel mondo. Porte, parquet, boiserie, armadiature, blindate e tagliafuoco con la possibilità di vederli inseriti in molti ambienti di stili diversi. Fiore all’occhiello dell’azienda di Giammoro è la realizzazione di diverse strutture ricettive e abitative a Milano e soprattutto il prestigioso Hotel Sofitel Tamuda Bay m’diq Marocco.

E sul Made in Italy l’azienda Maiorana ha sempre puntato. «Oltre che con Garofoli vantiamo la collaborazione con i più prestigiosi marchi italiani esistenti sul mercato – precisa Veronica Maiorana, ingegnere ed interior designer – La nostra azienda nasce dalla passione per il legno, e si consolida tramite l’esperienza trentennale nella commercializzazione di prodotti in legno e derivati, destinati all’arredamento d’interni, ai sistemi di chiusura e sicurezza per gli spazi abitativi».

Altro importante brand italiano con cui da anni l’azienda ha stretto una collaborazione è Fossati.

Anche per questo motivo Maiorana Store & Design è leader del settore e punto di riferimento per Messina e tutta la sua provincia. Tra le prime aziende siciliane a specializzarsi nella distribuzione dei serramenti tramite showroom, rappresentando un’assoluta novità in un mercato che era dominato dalle falegnamerie, oggi è una realtà all’avanguardia anche per la competenza acquisita sui più moderni principi dell’efficienza energetica e dell’edilizia a impatto zero.

«Non ci occupiamo – conclude Stefano – solo di porte e coordinati ambienti ma di interior design, progettazione e di efficienza energetica. Il nostro team offre ai clienti la possibilità di scegliere le migliori soluzioni per qualsiasi tipo di esigenza. Un team affiatatissimo composto da Simona Imbesi, architetto, Giambattista Isdrajà, ingegnere e da mio padre Antonio che è la storia della nostra azienda».

