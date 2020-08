Un gesto benefico per aiutare la Croce Rossa in difficoltà dopo il nubifragio dello scorso 8 agosto. Così Carmelo Pietrafitta, sindaco di Mazzarrà Sant’ Andrea ha deciso di devolvere il suo incremento di indennità alla sezione di Barcellona la cui sede è stata danneggiata dalla recente alluvione. Così come si legge nella delibera della giunta comunale il primo cittadino «rinuncia all’ incremento dell’indennità di funzione per il periodo intercorrente tra gennaio e luglio 2020, e manifesta contestualmente la propria volontà di devolvere le somme di cui sopra a titolo di contributo benefico nei confronti della Croce Rossa Italiana -Sezione di Barcellona P.G. i cui locali sono stati fortemente danneggiati dall’eccezionale nubifragio dell’8 agosto 2020»«Ho preso questa decisione – confessa – perchè volevo fare qualcosa per aiutare un’organizzazione di volontariato che per i nostri cittadini fa sempre tanto e che in questo momento si trova in diffcioltà»

Il gesto è stato apprezzato anche dal deputato regionale Tommaso Calderone che in un post su Facebook ringrazia pubblicamente il primo cittadino: «Complimenti al sindaco Pietrafitta che ha devoluto il suo incremento di indennità alla Croce Rossa di Barcellona – ha scritto – Qualche giorno addietro gli avevo manifestato la mia amarezza per quanto accaduto ed ecco, adesso la piacevole sorpresa. Carmelo Pietrafitta, competente sindaco di Forza Italia non si smentisce mai. Auspico che tanti altri sindaci e amministratori seguano il suo esempio»