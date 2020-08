COMUNICATO PREVENTIVO PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI POLITICI ELETTORALI RELATIVI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 4 OTTOBRE E 5 OTTOBRE 2020 E PER GLI EVENTUALI BALLOTTAGGI DEL 14 E 15 GIUGNO 2015

Ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 28 del 22.2.2000 e della normativa vigente l’associazione Oggi Milazzo nella sua qualità di editore di OggiMilazzo.it comunica che intende pubblicare messaggi elettorali a pagamento per le elezioni comunali in programma il 4 e 5 ottobre 2020 e relativo ballottaggio in conformità della legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto delle Delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana.

Tali messaggi devono riportare la dicitura “Pubblicità elettorale” e indicare il soggetto politico committente.

Tutto ciò nell’ambito della legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto delle Delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana.

MODALITA’ E CONDIZIONI

– Gli spazi di propaganda saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i singoli candidati che ne facciano richiesta;

– Le prenotazioni e la consegna del materiale sarà possibile in qualunque giorno fino ad una settimana prima della data delle elezioni (lunedì – venerdi); Oggi Milazzo si impegna a pubblicare i banner entro 1 giorno lavorativo successivo la ricezione dell’adesione, della grafica e del pagamento degli spazi.

– E’ vietata la pubblicazione e la trasmissione di qualsiasi messaggio elettorale nel giorno precedente (un minuto dopo la mezzanotte) ed in quello stabilito per le votazioni (l’ultimo giorno di trasmissione online sarà fino alla mezzanotte del venerdì).

– Per richieste di informazioni sulle tariffe e sugli spazi di pubblicazione di messaggi di propaganda elettorale a pagamento (uguali per tutti i committenti) è necessario contattare la redazione via email all’indirizzo pubblicita@oggimilazzo.it e via whatsapp ai numeri del giornale 3493958674 – 3388395650

I prezzi saranno fissi e non negoziabili. Non sono previsti né sconti, né diritti d’Agenzia.

– Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) di quanto affermato e dichiarato nello spazio autogestito sollevando la la testata Oggi Milazzo da ogni responsabilità. Non saranno accettate inserzioni dal contenuto testuale o grafico difformi da quanto stabilito da tutte le norme di Legge e dalle disposizioni dell’Autorità Garante per le Comunicazioni vigenti in materia con riferimento particolare, ancorché non esclusivo, alla Legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive norme attuative regolamentari. Peraltro, Oggi Milazzo si riserva di verificare i contenuti ed i corredi grafici dei messaggi e, ove ritenuti gli stessi difformi dalle previsioni normative sopra citate, potrà rifiutarne la pubblicazione. In caso di spazio pubblicitario prenotato e pagato e di non approvazione del banner, sarà rimborsata la quota versata.

– Ogni banner sarò “a rotazione paritaria” e potrà comprendere foto, messaggio elettorale e dati del candidato (simbolo del partito appartenenza). Il committente potrà scegliere se legare il banner ad una pagina descrittiva, indirizzarlo verso un link e/o portale esterno.

– Sarà cura del committente fornire ad Oggi Milazzo il materiale informativo attraverso e-mail o con consegna diretta in tempo utile per la realizzazione e personalizzazione dello spazio acquistato.

– Il pagamento, in un’unica soluzione, dovrà essere anticipato e avverrà quindi contestualmente alla formalizzazione contrattuale degli spazi di cui al presente codice di autoregolamentazione, dietro regolare fattura.

Per informazioni e prenotazioni contattare Oggi Milazzo scrivendo a pubblicita@oggimilazzo.it o al numero whatsapp del giornale 3493958674 – 3388395650

