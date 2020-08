Il ragazzo è stato arrestato per il reato di omicidio ed trattenuto presso il Comando Compagnia Carabinieri di Milazzo per il prosieguo delle indagini, a disposizione della Procura della Repubblica di Messina che coordina le indagini.

In particolare nel cuore della notte, armato di un coltello, il giovane ha aggredito nel sonno il padre colpendolo con alcuni fendenti. Nella circostanza la vittima ha provato a difendersi ingaggiando una colluttazione con il figlio prima di cadere a terra esanime.

Avrebbe ucciso il padre a coltellate durante una lite familiare. Questa notte, poco dopo le 4, a seguito di una chiamata al numero unico di emergenza 112, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo coordinati dal capitano Andrea Maria Ortolani, sono intervenuti in un’abitazione di Spadafora poiché era stato segnalato l’accoltellamento di un uomo. I militari sono giunti sul posto in pochissimi minuti dalla chiamata ed unitamente ai sanitari dell’ambulanza del 118, arrivata poco dopo, hanno constatato la presenza del cadavere del 59enne M. P., originario di Messina, residente nel comune di Spadafora con la convivente e i 2 figli, di 20 e 17 anni.

