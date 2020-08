Si concluderà oggi, domenica 30 agosto, la mostra fotografica organizzata a Capo d’Orlando al porto turistico, a cura del Club Iperfocale, appassionati di fotografia coordinati dal brolese d’adozione Pier Angelo Contessa , medico urologo, con la passione della fotografia. Tra i partecipanti figurano i milazzesi Domenico Tripodo, Salmeri Salvatore, Piero Bertè, Giuseppe Alizzi, Nicola Vaiana, Cristoforo Giardina e Maria Bongiovanni di Barcellona, che hanno saputo immortalare suggestivi angoli milazzesi. Una mostra collettiva con 37 appassionati di fotografia appartenenti al Club Fotografico Iperfocale, realtà nata nel 2018 a Brolo, ma che ora conta più di 350 appassionati nel messinese e nel palermitano. La mostra è nata dall’idea di permettere a tutti gli appassionati – anche coloro che non hanno esperienza di esposizione – di vedere la propria opera esposta in luoghi di interesse. Le stampe sono state eseguite da Immaginazione Fine Art di Antonello Alagna , siracusano con base a Barcellona. La mostra è stata autofinanziata allestita ed organizzata dagli stessi membri del gruppo.

