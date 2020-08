Milazzese e barcellonese fanno il tour della Sicilia in bici: «Per combattere il Coronavirus fate come noi».

Milazzese e barcellonese fanno il tour della Sicilia in bici: «Per combattere il Coronavirus fate come noi».

Salvatore Anania e Alessio Mirabile di Barcellona Pozzo di Gotto, amici da tanto tempo, hanno decido di fare un “Tour della Sicilia” in bici. Durante il periodo di lockdown hanno pianificato nei minimi dettagli un viaggio alla scoperta della loro isola pensando fin dal primo momento di non prenotare alcun alloggio visti i problemi legati alla pandemia che da mesi coinvolge l’Italia. E ora lanciano un appello ai loro coetanei. «Per combattere il Coronavirus fate come noi». In comune hanno la passione per il ciclismo. Così il milazzesedi Barcellona Pozzo di Gotto, amici da tanto tempo, hanno decido di fare un “Tour della Sicilia” in bici. Durante il periodo di lockdown hanno pianificato nei minimi dettagli un viaggio alla scoperta della loro isola pensando fin dal primo momento di non prenotare alcun alloggio visti i problemi legati alla pandemia che da mesi coinvolge l’Italia. E ora lanciano un appello ai loro coetanei. «Per combattere il Coronavirus fate come noi».

«Abbiamo preferito – raccontano – partire con le nostre biciclette e degli zaini con tenda. Abbiamo suddiviso il nostro giro in cinque tappe. Oltre a percorrere il perimetro dell’isola percorrendo la costa abbiamo inserito nel nostro viaggio anche zone più interne e sconosciute». La partenza è stata fissata per il 18 agosto. Il ritorno dopo cinque giorni. «Durante la prima giornata – continuano – siamo stati accompagnati da un gruppo di amici fino a Palermo per poi proseguire fino a Isola delle Femmine. Il giorno dopo siamo arrivati a Mazzara del Vallo, passando da San Vito Lo Capo e salendo ad Erice. Il terzo giorno abbiamo percorso la zona sud della Sicilia, arrivando fino a Gela. Il quarto giorno siamo arrivati a Siracusa passando da Agrigento e dalla Valle dei Templi, per poi tornare a casa sfidando la salita dell’Etna.

Milleduecento i chilometri percorsi. «Un’esperienza – concludono – che ci ha permesso di conoscere meglio noi stessi e di scoprire dei paesaggi stupendi che molto probabilmente in auto non avremmo potuto ammirare o visitare. Dopo questa magnifica esperienza, ricca sia di fatiche, dovute per lo più al caldo ed al peso degli oltre quattro chili degli zaini, sia che di soddisfazioni, vogliamo invitare tutti i giovani della nostra età a fare la stessa cosa. In questo periodo di contagi evitate di frequentare posti affollati. Fate come noi. Basta solo essere appassionati di ciclismo. Il giro della Sicilia in bici e una di quelle cose da fare almeno una volta nella vita».

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

380 visite