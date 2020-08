Dopo il forfait dell’uscente Giovanni Formica Il nome girava da giorni ma veniva tenuto sottotraccia per lasciare uno spiraglio agli accordi di coalizione. Dopo la rottura, la candidatura di Abbriano sarà ufficializzato nelle prossime ore.

Saltata l’intesa (i partiti chiedevano l’azzeramento delle posizioni per trovare un candidato unitario) la scelta è caduta su un volto nuovo da cui far ripartire il rinnovamento: l’ingegnere Gioacchino Abbriano, funzionario di Rfi (Ferrovie), tesserato e attivista dei democratici.

Sarà l’ingegnere Gioacchino Abbriano il candidato a sindaco di Milazzo del Pd e Articolo Uno. La decisione è stata presa ieri sera dopo un incontro dei vertici dei due partiti. Poco prima si era tentato – per l’ennesima volta – il dialogo con una delegazione del Comitato “Adesso Milazzo” che promuove la sindaca Adele Roselli.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.