Anche stasera, per il secondo giorno consecutivo, i rifiuti non verranno raccolti. Il blocco è stato causato dalla revoca, arrivata inaspettatamente, dell’autorizzazione a scaricare nell’impianto di Alcamo. La motivazione è legata all’elevata quantità di umido che il Comune di Milazzo è costretta ad accoppiare all’indifferenziata secca. Nessun impianto di umido, infatti, è stato fino ad oggi individuato dall’amministrazione comunale perché tutti saturi. Ultima richiesta fatta dal sindaco risale al 21 agosto scorso.

«Invito i cittadini – dice il sindaco Giovanni Formica, che ha già risolto il problema – di avere solo per oggi un po’ di pazienza e a non mettere i rifiuti davanti le proprie abitazioni. Già da domani abbiamo predisposto un servizio pomeridiano che nel giro di tre quattro giorni riporterà la situazione alla normalità»

Nel dettaglio è successo che due notti fa i tre mezzi ricolmi di rifiuti sono stati bloccati all’ingresso della discarica e fatti tornare indietro mentre altri quattro erano carichi e pronti a partire. «Ci siamo ritrovati – sottolinea il sindaco con sette mezzi pieni da non poter svuotare. Ecco perché siamo stati costretti a bloccare la raccolta»

Il sindaco Formica ha subito scritto al Prefetto e all’Assessorato Regionale ai Rifiuti e la situazione si è sbloccata solo in serata sotto la minaccia di una denuncia paventata dal primo cittadino per interruzione di pubblico servizio e con l’autorizzazione dell’ingresso in discarica a partire da domani.

«Avevamo già pagato la penale per questo problema – precisa Giovanni Formica – 25 euro a tonnellata».

Il problema verrà risolto definitivamente tra qualche settimana con lo smaltimento del solo umido in Calabria. «Abbiamo già una bozza di accordo con una cifra che è stata fissata sui 270 euro a tonnellata»

E da parte del sindaco arriva una nuova raccomandazione. «Con questa nuova soluzione- raccomanda – partiranno i controlli dei sacchi. Verranno aperti prima di essere prelevati. Se insieme all’umido gli addetti al servizio troveranno plastica, vetro e indifferenziato i rifiuti non verranno portati via».