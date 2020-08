L’individuazione dei responsabili non dovrebbe essere difficile grazie anche alla presenza di numerosi testimoni che sono addirittura riusciti ad annotare i numeri di targa di alcuni veicoli su cui è fuggito il gruppo di assalitori, tra cui una vettura intestata a soggetti residenti nel messinese.

Tra gli assalitori anche un sedicente finanziere, che non si è fatto scrupolo neppure d’esibire il proprio tesserino mentre con la forza pretendeva l’accesso dal mare senza dpi.

Qui si è unito altro gruppo di persone legato al primo da rapporti di parentela, in tutto almeno 15 tra uomini anche anziani e donne, i quali ancora visibilmente alterati hanno brutalmente assalito con calci e pugni chiunque gli si trovava davanti, colpendo anche chi era già in terra, e dandosi poi alla fuga.

Il gruppetto, ritenendo la richiesta come “un’onta” ha imposto con la forza il proprio passaggio all’interno del locale, spintonando violentemente titolare e dipendenti sino al cancello esterno.

Tra questi un gruppo di persone tra i 30 ed i 40 anni ha preteso l’accesso senza voler indossare la mascherina richiestagli invece dal titolare, anche al fine di evitare le pesanti sanzioni per la violazione della normativa anti Covid, di recente estese ai dall’ultima ordinanza del presidente Musumeci. Ed infatti la struttura, privata ma aperta al pubblico, per sua conformazione, ha caratteristiche tali da favorire assembramenti spontanei.

Una prima fase si è svolta proprio all’ingresso lato mare, dove i clienti del lido, attraverso una scala in legno hanno accesso ai servizi di ristorazione; da qui transita indifferentemente anche chi viene dalla “spiaggia libera” e vuole raggiungere la strada dove solitamente ci sono le proprie auto parcheggiate.

Non si sarebbe trattato di una rissa ma di un furibondo pestaggio a seguito della richiesta del personale del locale di utilizzare mascherine nel rispetto delle normative anti-covid. Il titolare ed il personale che non è riuscito a mettersi al riparo, hanno tutti subito seri traumi cranici e facciali, con prognosi tra i 7 ed i 15 giorni, ed addirittura una dipendente ha riportato la frattura di tre costole, con prognosi superiore ai 30 giorni. Sono state acquisite le telecamere di video sorveglianza di cui è dotata la struttura e che hanno ripreso interamente l’accaduto.

VIDEO ESCLUSIVI. Il proprietario ed alcuni dipendenti del lido ristorante e pizzeria teatro della feroce aggressione di giovedì scorso, hanno formalizzato oggi, tramite il proprio legale di fiducia, l’avvocato Fabio Marchetta, una denuncia contro ignoti per i reati di lesioni personali gravi, violazione di domicilio e violenza privata commessa da più persone riunite.

