«Per passare dal locale dovete indossare la mascherina». E’ bastata questa semplice richiesta, tra l’altro imposta da una recente normativa nazionale in materia di prevenzione anti-covid, per scatenare una rissa con una decina di persone coinvolte all’interno di uno storico locale del Tono. Un episodio che ieri con un veloce tam tam è rimbalzato sulla bocca di tanti milazzesi che chiedevano dettagli. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che un’ambulanza del 118.

Le forze dell’ordine per il momento si sono limitate a registrare i fatti e i nominativi delle persone coinvolte per resocontare all’autorità giudiziaria che dovrà, eventualmente, individuare profili di reato. A quanto pare tra i coinvolti ci sarebbe una persona che si sarebbe presentata come esponente delle forze dell’ordine ma non sarebbe stata ancora identificata.

Secondo una ricostruzione fatta da Oggi Milazzo, una quindicina di persone di fuori Milazzo, per lo più familiari o amici, verso le 19,30 risalendo dalla spiaggia volevano transitare da un noto locale per raggiungere più velocemente le vetture parcheggiate sulla strada di Ponente che conduce alla ngonia Tono. Alcune delle targhe sarebbero estere (probabilmente di siciliani emigrati in Germania rientrati per le vacanze).

Gli addetti della struttura avrebbero semplicemente chiesto di indossare le mascherine ma al diniego sarebbero volati spintoni e calci che hanno coinvolto in pochi secondi parte del personale della struttura compreso donne. Addirittura nel fuggi-fuggi generale sarebbero caduti diversi motorini parcheggiati all’ingresso con un effetto domino. Sul posto i sanitari del 118 hanno prestato soccorso a persone coinvolte con contusioni.

