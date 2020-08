Proseguono a ritmo serrato, le prove di “Al Passo coi templi”, lo spettacolo scritto e diretto da Marco Savatteri e prodotto da “Casa del Musical” che il 19 agosto va in scena all’alba al Teatro Greco di Tarmina in un adattamento inedito per la Fondazione Taormina Arte Sicilia, all’interno del cartellone Taormina Arte.

Dopo aver conquistato migliaia di spettatori lo scorso anno tra la Valle dei Templi di Agrigento e Venezia, approda adesso a Taormina una nuova versione scenica per raccontare “Il Risveglio degli Dei”. Un’unica rappresentazione in programma mercoledì prossimo con un cast di 50 interpreti tra cantanti, ballerini e attori tra cui il catanese Silvio Laviano, attento conoscitore dei testi classici che interpreterà sia Zeus che Ulisse e la partecipazione straordinaria di due artisti internazionali: l’illusionista e ballerino Alexis Arts, nei panni di Hermes, e il soprano lirico Rossana Potenza in quelli di Hera, la regina degli Dei. “Un riadattamento studiato appositamente per il Teatro Antico di Taormina che vuole essere l’auspicio per tutti di un risveglio dopo il lockdown imposto dalla pandemia- dice l’autore e regista Savatteri -. L’uomo ha dimenticato di essere parte della natura e non il suo padrone, un punto dell’universo piuttosto che il suo centro. l Mito, attraverso gli dei, ci interroga, ci ammonisce e vuole mostrare una via d’uscita”.

Il Teatro Antico, tra le più belle aree archeologiche siciliane, si popolerà di divinità ed eroi del mondo classico. Statue dormienti che prendono vita grazie all’uso sapiente del trucco e dei costumi di scena. La performance intreccia insieme le diverse arti dello spettacolo con momenti di danza rituale e divinatoria, musiche originali ispirate alle sonorità del tempo, canti a cappella e momenti lirici, azioni sceniche, duelli epici come quello tra Ettore ed Achille ed effetti speciali come il fuoco rubato da Prometeo, centrale in questa nuova versione scenica. Gli spettatori potranno seguire i giochi di Fauno, Satiri e Ninfe, contemplare gli dei e gli eroi del Mito, scoprire insieme ai protagonisti della scena, l’incanto del panorama che si svela al sorgere del sole dalla cavea del Teatro Antico rivolto all’Etna e alla baia di Giardini-Naxos.

L’ingresso sarà limitato a mille spettatori per garantire il distanziamento fisico richiesto dalle disposizioni anti-Covid. Info punti vendita e acquisto online dei biglietti, su Circuito Box Office Sicilia www.ctbox.it/.

La programmazione 2020 al Teatro Antico è organizzata dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, con l’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, l’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, il Comune di Taormina e il Parco Archeologico Naxos-Taormina.

La Casa del Musical nasce ad Agrigento nel 2012 con l’obiettivo di produrre arte e spettacoli da un lato e formare i talenti nello studio delle arti performative. La Compagnia teatrale si è specializzata negli spettacoli site specific che mirano a valorizzare la storia e le suggestioni dei luoghi in cui vengono messi in scena. In scena, insieme agli attori della Compagnia, anche i corsisti del progetto Archè, il corso di alta formazione artistica in teatro classico promosso da Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento. Oltre che alla Valle dei Templi di Agrigento, lo spettacolo “Al passo con i Templi” è stato rappresentato il altre prestigiose location, conquistando anche il pubblico internazionale di “Contemporary Venice 2019” al Palazzo Ca’ Zanardi di Venezia.

Marco Savatteri è compositore, autore e regista teatrale. A soli 18 anni, ha scritto il primo adattamento in italiano del musical “Evita” di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, che ne hanno approvato l’utilizzazione in teatro. Regista dal 2017 al 2019 del Mandorlo in fiore (Festival internazionale dei patrimoni immateriali dell’UNESCO), due anni fa ha diretto l’evento teatrale “Hadrianus Imperator” con Giancarlo Giannini al Palazzo Biscari di Catania. Tra i suoi lavori più recenti, insieme ad “Al Passo coi Templi” ci sono “Lo Zar a Palermo”, evento promosso per Palermo Capitale della Cultura 2018 con Fondazione Sant’Elia e lo spettacolo itinerante “Caravaggio – la fuga”, realizzato nel dicembre 2019 a Palermo sempre con Fondazione Sant’Elia. È autore di diversi musical tra cui “Cleopatra” (2007), insignito del Patrocinio morale dell’Ambasciata Rep. Araba d’Egitto; “Il Bosco Incantato” (2019), messo in scena lo scorso gennaio anche all’Orecchio di Dionisio nella Neapolis di Siracusa; e “Camicette Bianche” dedicato ai siciliani emigrati in America con 40 repliche all’attivo in Italia e all’estero. All’attività creativa ha sempre affiancato sempre quella della formazione. Docente di musical in molte scuole di teatro, fondatore e direttore della Casa del Musical dal 2012, attualmente è anche coordinatore della “Scuola di alta formazione di teatro antico e moderno” del Consorzio Universitario di Agrigento oltre che del “Laboratorio di teatro antico” al Liceo Empedocle di Agrigento. Gli adattamenti teatrali ispirati alle tragedie classiche greche e realizzati con gli studenti liceali sono stati insigniti dall’Inda con i premi “Cento Stelle” e “Fuochi di Prometeo” e premiati dal Concorso THAUMA dell’Università La Cattolica di Milano.

