“La Sicilia di Salvo Currò” sbarca in Giappone. I suoi acquerelli in mostra a Osaka

Le opere di Salvo Currò sbarcano in Giappone. L’artista milazzese sarà l’unico italiano ad esporre al “2020 World Artists Charity Exhibition“. Così grazie alla sua personale di acquerelli dal titolo “The Sicily of Salvo Currò” le tradizioni e le bellezze della nostra Sicilia e in particolare di Milazzo arriveranno in terra d’Oriente. E come sempre Salvo Currò promette di stupire. Il suo sarà un viaggio virtuale ricco di colori solari e intensi come il blu del nostro mare.

Cuore palpitante delle opere, che saranno esposte dal 28 agosto al 2 settembre al Yao Gallery a Osaka, sarà rappresentato dai Paladini, dai pesci e da un metaforico viaggio attraverso l’isola con sketch acquerellati che partendo dall’arcipelago eoliano proseguirà per Messina, Noto, Trapani, Palermo per concludersi con scorci e paesaggi di Milazzo.

La mostra organizzata appositamente nel periodo post “Covid-19” ha lo scopo di promuovere uno spirito di solidarietà fra artisti di tutto il mondo, uniti attraverso l’arte.

L’allestimento, suddiviso in diciotto esibizioni personali (mostre) gratuite settimanali, è stato inaugurato il 2 agosto scorso e resterà aperto al pubblico fino al 31 dicembre 2020 con artisti rappresentativi che arriveranno anche dagli Stati Uniti, dalla Cina, dallo stesso Giappone e dalla Spagna .

L’invito giapponese a Salvo Currò, non è certo casuale nasce dal suo impegno con progetti legati alla solidarietà che da anni vengono realizzati dall’artista. «In particolare – spiega Currò – il “gancio” è stato l’apprezzamento per progetto benefico “Il Paladino nel mondo” che ho portato in giro per il mondo. Quel simbolo disegnato in acquerello e donato a centinaia di viaggiatori in cambio di foto , di un “ selfie” fra il paladino e i luoghi visitati».

Questo progetto, divenuto poi virale e conosciuto anche in terra d’Oriente diventa l’unione fra Sicilia e Giappone , un semplice disegno di “Paladino” fotografato dalla Yao Gallery (oggi organizzatrice dell’evento) nella citta’ di Osaka il 28 agosto 2018 , rimasto nel cuore alla stessa galleria che, esattamente dopo 2 anni (28 agosto 2020) gli rende omaggio con una mostra personale.

Il paladino di Salvo Curro è stato anche riproposto in altra forma anche col progetto solidale “Dona il tuo volto” in collaborazione con l’Associazione Hermes Milazzo Onlus. La mostra è conclusiva dell’iniziativa è stata allestita a Palazzo D’Amico dal Comune di Milazzo proprio in questo mese di agosto.

Con questa personale in Giappone, Salvo Currò si ripropone nuovamente con progetti inerenti la “Sua Sicilia” descrivendo percorsi ideali intorno all’isola visti da un ipotetico viaggiatore mediante sketch acquerellati (oltre la cultura e tradizioni ) che li porta e li fa conoscere altrove, come avvenuto nel 2015 a Bruxelles in esposizione nel Palazzo della Commissione Europea e in USA nel 2017.

