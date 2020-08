Troppo umido all’interno dei rifiuti indifferenziati del comune di Milazzo. Con questa motivazione la discarica di Alcamo che accoglie i rifiuti mamertini ha disposto nell’ultima settimana diverse penali nei confronti di Palazzo dell’Aquila pari a 25 euro a tonnellata che si aggiungono ai 189 che l’ente paga al gestore catanese per lo smaltimento e agli ingenti costi di trasporto a cura della SuperEco per raggiungere l’impianto.

Il problema è che non vi è alcun impianto in Sicilia disposto ad accogliere la frazione umida del comune di Milazzo in quanto saturi. Il sindaco Giovanni Formica ha scritto al Dipartimento regionale dei Rifiuti che si è lavato le mani e passata la palla alla Ssr di Messina (Società per la regolamentazione dei rifiuti) che però, a sua volta, nonostante abbia avviato un progetto per la creazione di un impianto, non può dare risposte immediate.

Formica ha preso contatti con degli impianti calabresi che trattano la frazione umida dei rifiuti ma Caronte & Tourist, la società che gestisce il trasporto nello Stretto avrebbe messo paletti sul via vai di autocompattatori pieni di immondizia. Un’altra alternativa sarebbe in Campania ma i costi dell’igiene ambientale diventerebbero esorbitanti.

Con lo smaltimento dell’umido in maniera corretta e continuativa la percentuale di differenziata salirebbe dall’attuale 15% almeno al 35% visto che si tratta di quasi il 40% dell’intera raccolta.

«E’ un corto circuito che scarica le altrui responsabilità sui sindaci, proprio per questo, presenterò un esposto alla procura di Barcellona», ha detto il sindaco Formica.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

2.568 visite