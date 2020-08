La giunta municipale, accogliendo la proposta dell’assessore al Turismo, Pierpaolo Ruello ha concesso gratuitamente l’uso dell’Atrio del Carmine alle associazioni ed ai gruppi teatrali per l’organizzazione di iniziative.

“Un gesto – spiega l’assessore Ruello – che, come avvenuto per le società sportive punta a sostenere il mondo del teatro amatoriale. in un periodo di restrizioni in termini di utilizzo. Un segnale di incoraggiamento nei confronti di coloro che in maniera eroica intendono comunque promuovere cultura”.

