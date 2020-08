MESSINA. Doveva essere l’ultimo spettacolo per “Lune di Jazz” quello in programma lunedì 17 agosto alle 21,30 quando il pubblico del Marina del Nettuno di Messina, per il cartellone targato Giovanni Mazzarino (direttore artistico della manifestazione), nel pieno rispetto delle norme Anti-Covid, assisterà al concerto del Corelli Jazz Ensemble. Ma l’organizzazione, e in particolare il direttore artistico, visto il grande apprezzamento dimostrato dal pubblico, hanno deciso di organizzare un fuori programma d’eccezione.

Lunedì 24 agosto, alle 21,30, ancora musica e grande Jazz con un artista a sorpresa.

Ma torniamo al concerto di Lunedì 17 agosto. Ad esibirsi sarà il “Corelli Jazz Ensemble”. Assieme docenti e studenti del conservatorio Corelli. Si tratta di un gruppo di produzione del Coordinamento di Jazz e Pop del Conservatorio di Messina di cui è coordinatore il maestro Mazzarino.

Sassofono Tenore: Fabio Tiralongo; Sassofono baritono: Andrea Iurianello; Sassofono contralto Roberto Scolaro; Chitarra Carlo Proto; Basso elettrico Aurelio Bandiera, Batteria: Andrea Liotta.

Al Marina del Nettuno Yachting Club anche quest’anno la rassegna di Jazz che mette assieme musicisti di grande livello e talenti locali.

“Lune di Jazz” è una rassegna di Musica Jazz, giunta alla seconda edizione, che desidera valorizzare il territorio e i suoi migliori giovani talenti. Prova ne sia che studenti leader del Conservatorio di Messina, provenienti da diverse parti della Sicilia, incontrano in concerto i loro docenti come nella migliore tradizione didattica. I giovani musicisti di talento, secondo il maestro Mazzarino, musicista che ha firmato alcune delle più importanti manifestazioni Jazz italiane, hanno bisogno di crescere ed essere motivati, sviluppare la loro creatività attraverso l’arte dell’incontro con chi ha maggiore esperienza e solidità strutturale da un punto di vista culturale. Tutto questo può avvenire con il concedere loro nuovi stimoli e nuove opportunità. Tutto ciò rappresenta lo spirito della manifestazione organizzata in luogo straordinario in perfetta sintonia con i valori, le idee, e il mondo delle sensibilità rappresentato dalla Musica Jazz: il Marina del Nettuno a Messina

Prossimi appuntamenti: 17 agosto Corelli Jazz Ensemble e 24 agosto Concerto Jazz artista a sorpresa (ore 21.30)

Info: 347.2890478

