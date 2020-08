In Italia non si balla più, anche a Milazzo stop alle discoteche

In Italia non si balla più. Il governo nazionale, in considerazione dell’aumento dei contagi su tutta Italia ha deciso di chiudere i locali da ballo. Rimangono salvi i locali della movida con musica dal vivo ma con restrizioni.

Nell’ordinanza firmata oggi le restrizioni arrivano anche sull’uso delle mascherine, sempre obbligatoria anche all’aperto dalle 18 alle 6 del mattino.

Dopo una lunga riunione in cui la maggioranza delle Regioni ha espresso parere contrario proponendo orari e presenze, è stato deciso di sospendere le attività di tutte le discoteche, sale da ballo e locali assimilati.

La decisione che entra in vigore da domani 17 agosto in tutti Italia ed è valida fino al 7 settembre, non ammette deroghe regionali

Per quanto riguarda le mascherine nell’ordinanza del governo nazionale l’uso torna obbligatorio anche all’aperto negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze,vslarghi e vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti

L’allarme è scattato dopo il parere del Comitato tecnico Scientifico che di fronte all’aumento dei contagi, già prima di Ferragosto, aveva espresso la sua preoccupazione.

