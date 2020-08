Il Sottocapo Tommaso Saccà alla Capitaneria di Porto di Milazzo svolge il proprio servizio a bordo della Motovedetta CP 875, unità specializzata nella attività di ricerca e soccorso di persone in mare, che può operare in condizioni meteomarine particolarmente avverse.

Proprio tra questi, il militare della Guardia Costiera, ha vinto la categoria M35 e si è piazzato nono nella classifica generale master, nuotando da Capo Peloro a Villa S. Giovanni in 1h 02 ’50”.

Un’edizione che resterà famosa per l’elevato numero di nazionali e medaglie europee e mondiali presenti tra gli agonisti oltre ai migliori master italiani.

Domenica 2 agosto si è svolta la 56^ edizione della storica Traversata dello Stretto di Messina. Quest’anno ha partecipato alla competizione anche il Sottocapo Tommaso Saccà in servizio presso la Capitaneria di porto Guardia Costiera di Milazzo.

