Secondo Midili troppe le incongruenze che hanno accompagnato la raccolta dei rifiuti in città. « Oggi , la città sconta l’approssimazione della politica nell’affrontare la problematica. Nessun accenno all’impianto di compostaggio che già era una strada tracciata con individuazione del luogo e piano di intervento. Nessun passaggio sulla necessità di individuare delle aree per isole ecologiche. Nessuna strategia di intervento. Si è pensato solo ad aumentare gli addetti al servizio senza che ciò avesse riscontro nel miglioramento del servizio».

«In 5 anni – continua il politico appoggiato dai partiti del centrodestra – non si è riuscita a dare quella svolta che ci si attendeva e se la raccolta differenziata oggi segna una percentuale del 15%, e nel corso degli ultimi anni non è mai andata oltre il 20%, il segnale è chiaro ed evidente».

«L’ipotesi molto probabile dell’arrivo di un commissario regionale per i rifiuti a Milazzo, testimonia il fallimento dell’Amministrazione comunale nella gestione degli stessi». A sostenerlo è il candidato a sindaco di Milazzo Pippo Miidli che fa riferimento all’intento della Regione di nominare un commissario nei comuni che non hanno raggiunto il 35% di raccolta differenziata.

