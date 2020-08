Sabato 15 agosto la raccolta dei rifiuti sarà sospesa. Non sarà dunque possibile conferire la frazione “Umido” che dunque slitta a lunedì 17, data prevista dal calendario della “differenziata”, in abbinamento con carta e cartone.Sarà regolare invece il ritiro della componente “Indifferenziata” nella giornata di venerdì 14, anche se la raccolta avverrà nelle ore notturne. I cittadini, dunque, dovranno lasciare questa tipologia di rifiuto entro la mezzanotte di questa sera (giovedì 13).

La discarica sarà chiusa nei giorni del 15 e del 16.

Per quel che concerne le attività commerciali ed i locali, gli uffici comunali forniranno ulteriori mirate delucidazioni.

