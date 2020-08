Un pomeriggio all’insegna della musica e dell intrattenimento tra mare e disabilità. E’ stato questo l’evento “Conto su di Te. Il mare per tutti”, organizzato dall’Associazione Culturale Ganadora al lido Open Sea di Milazzo. «Ci riteniamo soddisfatti dell’ottima riuscita dell’iniziativa – dice Paolo Cicciari, segretario dell’associazione – e per questo vogliamo ringraziare chi lo ha reso possibile insieme a noi. In modo particolare il nostro grazie va all’Aism, alla Promogen, e al Lido Open Sea che ci ha accolto a braccia aperte, e in ultimo ma non meno importante, a tutti i partecipanti».

Per Ganadora l’evento di lunedì scorso è stato il primo da quando è stata costituita l’associzione e molte altre sono già in programma-

