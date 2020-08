Sono decine le segnalazioni giunte ad Oggi Milazzo relative alla invasione di legnami e rifiuti di ogni genere nella spiaggia di Ponente dopo l’alluvione che ha colpito i comuni limitrofi di Barcellona e Terme Vigliatore. Tutti i detriti provenienti dai canali di scolo, da torrenti e fiumare, si sono riversati in mare e le correnti le hanno depositate lungo il litorale mamertino. In molti casi a ripulire intere zone sono stati gli stessi bagnanti o i gestori dei lidi. In altre più colpite tutti rimane depositato da domenica scorsa.

«Nessuno è stato capace di interessarsi al recupero dei rifiuti – scrive Santina ad Oggi Milazzo – è davvero indecente, in primis per gli abitanti della cittadina e poi per chi come me arriva da Torino dopo quasi un giorno di viaggio, grazie al disagio di traghetti, e si ritrova a vivere intere giornate al mare, circondati dai rifiuti.Speravo che il comune prendesse dei provvedimenti organizzandosi con le persone che percepiscono reddito di cittadinanza, disoccupazione e quant’altro al miglioramento della propria città, utilizzando risorse possibili».

Simona segnala la presenza di animali morti trascinati dalle onde, Roul siringhe e farmaci in mezzo ai legni, Laurraine, invece, l’attività di volontariato svolto da alcuni bagnanti («Perchè noi amiamo Milazzo», scrive).

Al comune di Milazzo aprono le braccia. Otto lavoratori quotidianamente sono impegnati nella pulizia della spiaggia ma si tratta di ben sette chilometri e l’enorme massa di detriti depositati rende complicato il recupero. Da giorni si sta tentando di avviare una pulizia straordinaria ma l’assenza di fondi (il comune di Milazzo è in dissesto economico) sta allungando i tempi. Non si possono utilizzare percettori di reddito di cittadinanza poiché, per legge, possono essere utilizzati esclusivamente per servizi non oggetto di appalto precedentemente.

Volontari puliscono la spiaggia di Ponente

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

954 visite