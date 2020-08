Incidente in piscina a Milazzo, Davide Valeriani chiede aiuto ai milazzesi

Davide Valeriani ha bisogno dell’aiuto dei milazzesi. Il trentunenne che lo scorso 13 luglio ha avuto un incidente in piscina durante un pomeriggio con gli amici, sta meglio e in questi giorni verrà trasferito a Imola per cominciare la riabilitazione.

La famiglia, però, chiede aiuto. Ecco l’Iban fornito della moglie dove poter versare un quota e contribuire ad aiutare Davide:

Codice IT78P 36081 05138 218555918579

POSTPAY EVOLUTION INTESTATA A Smeralda Sottile

