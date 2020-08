Incendio in via Medici, in fiamme l’ombrellone di un locale

Stamattina intorno alle 6 i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio in via Medici, il salottino di Milazzo. Dalle prime indiscrezioni raccolte, i carabinieri hanno fermato un giovane per interrogarlo. A quanto pare si sarebbe contrariato per non avete ricevuto da bere.

A prendere fuoco è stato l’ombrellone alto circa 4 metri di uno dei locali più noti della movida posto sull’area pedonale, di fronte l’ingresso. Fino a qualche ora prima centinaia di ragazzi popolavano la via.

L’ombrellone è collassato e le fiamme hanno coinvolto pure i vasi con le piante adiacenti. Sul posto sono intervenuti il titolare con un estintore (si trovava ancora dentro al locale per le pulizie) e i carabinieri che stanno cercando di individuarne le cause e stabilire se sia stato un atto doloso o meno.

