Sabato 8 agosto, alle ore 17, verrà a Milazzo l’idolo della ragazzine: Emily delle Miracle Tunes . L’incontro è previsto alla scuola di Danza Dream Dance Academy in via del Sole, 113.

Nel massimo rispetto delle linee Guida per il contenimento del covid, 19 si potrà incontrare Emily, fare una foto, avere l’autografo e in più verrà regalata una busta a sorpresa. Per info 388 4027641

