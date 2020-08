“Ringrazio la sezione locale del mio partito, il segretario regionale Stefano Candiani, il commissario provinciale Matteo Francilia e il nostro Capogruppo all’Ars Antonio Catalfamo per la fiducia.

Il candidato a sindaco Maisano rilancia: “Siamo già al lavoro per organizzare la squadra e abbiamo già annunciato negli scorsi giorni una parte del programma che stiamo definendo con l’apporto dei cittadini. Puntiamo a una squadra nuova e competente e ad un programma chiaro ma soprattutto partecipato, con le idee e le speranze dei milazzesi soprattutto di quelli più in difficoltà e che una certa politica ha ignorato e continua a ignorare”.

“Davanti ad un quadro politico confuso, dove spesso sono stati gli interessi particolari a farla da padrone – continuano i dirigenti del Carroccio – la Lega ha scelto la strada della trasparenza nei confronti degli elettori. Non ci mimetizziamo nel cosiddetto civismo e non vogliamo partecipare ad accozzaglie politiche innaturali”.

del partito nell’ultima riunione tenutasi , di scendere in campo a viso aperto, con orgoglio e chiarezza, a sostegno di Damiano Maisano, uomo del popolo sempre tra la gente, e con un progetto amministrativo di ampio respiro che pone al centro gli interessi dei milazzesi” Così il commissario provinciale della Lega Matteo Francilia e il capogruppo all’Ars Antonio Catalfamo annunciando la candidatura a sindaco di Milazzo del consigliere comunale Damiano Maisano.

Milazzo: Damiano Maisano candidato sindaco per la Lega

