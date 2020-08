Sono previste anche esercitazioni tecnico-professionali in collaborazione con il comando di polizia municipale di Milazzo e una attività in affiancamento con lo stesso comando della polizia municipale mamertina.

Promosso dall’Anvu Sicilia si svolgerà da settembre a dicembre, nelle giornate di venerdì e sabato il corso di preparazione per il concorso di agenti di polizia municipale. L’obiettivo è fornire le conoscenze e competenze di base relative al profilo professionale di riferimento, indispensabili affinché gli operatori, assunti, possano inserirsi positivamente al lavoro e sappiano gestire le situazioni professionali più ricorrenti. La durata del corso è di 84 ore. Questi gli argomenti: Normativa nazionale e regionale della polizia municipale, Nozioni in materia di depenalizzazioni, procedimento amministrativo e notificazione atti (l.n.689/81), Nozioni sul codice della strada e regolamento di esecuzione, Nozioni di diritto penale generale e procedura penale con riferimento all’attività di polizia giudiziaria, Nozioni su leggi e regolamenti di pubblica sicurezza con particolare riferimento alle qualifiche e alle funzioni della polizia municipale, Nozioni di diritto amministrativo con particolare riguardo all’attività della pubblica amministrazione, Nozioni dell’ordinamento degli enti locali con particolare riferimento all’ordinamento della regione siciliana, Norme sul lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione

Concorso di Agenti Polizia Municipale, al via il corso di preparazione Anvu Sicilia

