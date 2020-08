MESSINA. “Lune di Jazz” torna ad animare i lunedì sera dei messinesi. Con inizio alle 21.30, per il grande jazz, targato Giovanni Mazzarino (direttore artistico della manifestazione) questa sera salirà sul palco l’Orazio Maugeri Quintet.

Assieme al sassofonista, che è docente al conservatorio di Messina si esibiranno Sebastiano Insana, al trombone, docente del Conservatorio Corelli; Francesco Pisano pianista accompagnatore del Conservatorio, e due artisti esperti come Pino Garufi, contrabbasso e Stefano Sgrò, batteria.

Qualche nota biografica su Orazio Maugeri tratta da un lunghissimo curriculum professionale. Maugeri è Considerato uno dei musicisti più importanti del panorama nazionale. Sassofonista, Clarinettista e Compositore siciliano nato a Catania il 16 maggio del 1964, inizia gli studi musicali all’età di 10 anni. L’approccio iniziale avviene con il sassofono contralto presso la banda musicale di Tusa in provincia di Messina e con il M° Giovanni Marchese, dopo un paio d’anni circa, in seguito alla voglia di approfondimento dello studio della musica, affianca allo studio del sassofono quello del clarinetto. Nel 1978 intraprende il percorso accademico presso il Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Palermo sotto la guida del M° Giovanni Di Noto e il 28 giugno del 1984 si diploma in clarinetto con il punteggio di 9,50/10. Vanta una vasta attività concertistica e discografica con musicisti italiani e stranieri, dalla musica Jazz alla musica Etnica, dalla musica d’Autore alla musica Contemporanea. Nel 1982 è 1° Sax Altonella Reinhardt Jazz Studio Orchestra di Palermo diretta da Claudio Lo Cascio. Nel 1983 è fondatore, con il M. Tony Vellaed altri musicisti siciliani, della ricostituita Brass Group Big Band (attualmente chiamata Orchestra Jazz Siciliana). Dal 1984 al 1986 svolge attività concertistica con Paolo Lepore, Archie Sheep, MelLewis, Sam Rivers, Ernie Wilkins, Tony Vella, Toshiko Akijoshi, Gil Evanse BobBrookmeyer.Nel 1987 partecipa al festival Umbria Jazz ’87con la band latin-jazz “Guna Band” e nel 1988 collabora con Carla Bleye Steve Swallowpartecipando (in giugno) al Festival Internazionale del Jazz di Sanremo. Tra le sue collaborazioni un tour con il cantautore Francesco De Gregoriin Italia e in Svizzera, dal tour vengono prodotti 3 CD livee il Video“De Gregori live”.

Al Marina del Nettuno Yachting Club anche quest’anno la rassegna di Jazz che mette assieme musicisti di grande livello e talenti locali. La “prima” di un poker di concerti che terranno compagnia ai messinesi sino al 17 agosto si è tenuta la scorsa settimana con la cantante catanese Floriana Pappa.

I prossimi concerti: 10 agosto Giovanna Magro Quintet e 17 agosto Corelli Jazz Ensemble con inizio alle 21.30

“Lune di Jazz” è una rassegna di Musica Jazz, giunta alla seconda edizione, che desidera valorizzare il territorio e i suoi migliori giovani talenti. Prova ne sia che studenti leader del Conservatorio di Messina, provenienti da diverse parti della Sicilia, incontrano in concerto i loro docenti come nella migliore tradizione didattica. I giovani musicisti di talento secondo il maestro Mazzarino, che ha firmato alcune delle più importanti manifestazioni Jazz italiane- hanno bisogno di crescere ed essere motivati, sviluppare la loro creatività attraverso l’arte dell’incontro con chi ha maggiore esperienza e solidità strutturale da un punto di vista culturale. Tutto questo può avvenire con il concedere loro nuovi stimoli e nuove opportunità. Tutto ciò rappresenta lo spirito della manifestazione organizzata in luogo straordinario in perfetta sintonia con i valori, le idee, e il mondo delle sensibilità rappresentato dalla Musica Jazz: Marina del Nettuno – Messina

Per info e prenotazioni: 3472890478

