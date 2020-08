Oggi, domenica 2 agosto, l’ingresso al castello di Milazzo e al Museo del Mare sarà gratis. Non solo si potrà visitare il complesso monumentale e il Museo del Mare (ritenuto dal settimanale Oggi tra i migliori d’Italia) ma alle 18,30 è prevista anche l’inaugurazione del “Giardino Botanico della flora spontanea di Milazzo” realizzato e curato dai volontari del MuMa.

Previste tante attività gratuite per bambini e ragazzi di tutte le età (laboratori didattici, caccia al tesoro, realtà virtuale “immersione nell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo”) per imparare giocando ad amare e proteggere il meraviglioso mare di Milazzo.

La #domenicalmuseo è un’iniziativa introdotta dal Ministro per i beni e le Attività Culturali che prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Anche il complesso monumentale “Castello di Milazzo” sarà visitabile gratuitamente dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 20:30 e lo stesso vale per il MuMa.

«Per l’occasione – spiega il fondatore del Muma Carmelo Isgrò – faremo visite guidate gratuite non di gruppo alle 12:00, alle 17 e alle 19. Inoltre sarà possibile acquistare le t-shirt del SisoProject e gli altri gadget! Ricordate che è obbligatorio l’uso della mascherina».

