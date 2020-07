VIDEO INTERVISTA. “Lorenzo c’è!”. Lo ha ribadito più volte Lorenzo Italiano. L’ex sindaco di Milazzo concorrerà anche alle amministrative 2020 (quarta candidatura) per ritornare alla guida del comune come già fatto dal 2005 al 2010. Italiano giovedì sera, in via Cavour, nei presso del porto, ha inaugurato il comitato elettorale. Tre le liste a suo sostegno in vista della tornata del 4/5 ottobre: “Lorenzo Italiano sindaco”, “AmiAmo Milazzo” e “Noi Milazzesi”. L’inaugurazione è stata celebrata con la presentazione del progetto. Al tavolo erano seduti, oltre a Italiano, anche il commerciante Maurizio Capone e l’avvocato Irene Torre in rappresentanza dei sostenitori. A prendere la parola anche Giuseppe Spoto e Giancarlo Romagnoli.

Non vi sono simboli di partiti anche se è intervenuto il coordinatore provinciale di Vox Italia, l’avvocato Giuseppe Sottile, candidato sindaco della vicina Barcellona.

L’ex primo cittadino per oltre vent’anni era ritenuto simbolo del centrodestra con i colori azzurri di Forza Italia. Fino a prima del lock down ad appoggiarlo c’era non solo il partito di Berlusconi, rappresentato a livello locale dai deputati Tommaso Calderone e Bernadette Grasso, ma anche la Lega di Salvini con il capogruppo all’Ars Antonio Catalfamo e i consiglieri comunali Alessio Andaloro e Damiano Maisano. Qualche settimana fa la spaccatura: gli azzurri appoggeranno Pippo Midili assieme a Fratelli d’Italia e Diventerà Bellissima; i leghisti correranno da soli (ancora non è stato ufficializzato il nome). Sembrava certo il passo indietro, poi la voglia di riscatto.

La sede di Italiano è tappezzata da manifesti con slogan che richiamano all’identità cittadina: “il sindaco dei Milazzesi lo scegli tu” (il riferimento è alle ingerenze di deputati barcellonesi e messinesi); “Sempre dalla parte dei milazzesi”. Sarà una costante della campagna elettorale.

Guardate la video intervista di Gianfranco Cusumano. Lorenzo Italiano – che ha sottolineato di avere realizzato durante il mandato 52 opere pubbliche – parla della rottura con la Lega, del perché non ha condiviso la scelta dei deputati di centrodestra posizionati su altro “sindaco”, del suo progetto di trasformare Milazzo in un villaggio turistico (ordine, pulizia, servizi).

