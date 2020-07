E’ in distribuzione il nuovo numero del free press Oggi Milazzo Plus: REstate a Milazzo!

E’ in distribuzione il nuovo numero di Oggi Milazzo PLUS (n.11), il supplemento cartaceo del nostro quotidiano online diretto da Gianfranco Cusumano. Cinquemila le copie in distribuzione gratuita nei locali pubblici di Milazzo più frequentati (dai bar alle edicole ma anche nei negozi nostri inserzionisti) con storie di personaggi, rubriche e servizi moda esclusivi. In copertina una nostra lettrice, Giulia Gitto. Il titolo della cover è: “REstate a Milazzo”. All’interno un vademecum con le manifestazioni previste ad agosto. Ecco l’editoriale che troverete sul giornale con le anticipazioni. Il prossimo numero sarà distribuito a DICEMBRE. Se avete un’attività commerciale e siete interessati scrivete a pubblicità@oggimilazzo.it

Ce l’abbiamo fatta. Dopo esserci fermati “un turno” riecco tra le vostre mani il nuovo estivo di Oggi Milazzo Plus. Dobbiamo essere sinceri: pensavamo di non farcela. Quello che di solito è una lavorazione che dura mesi è durata poco più di due settimane. Con la pandemia tutto si era fermato e ritenevamo scontato saltare non solo l’appuntamento primaverile ma anche quello estivo. Poi, improvvisamente, il mondo ha ricominciato a vivere e noi abbiamo deciso di dare il nostro piccolo contributo rendendovi più piacevole il tempo trascorso sotto l’ombrellone o a casa, in pieno relax.

Oggi Milazzo Plus nasce proprio con l’intento di ispirare fiducia a chi vive in questo territorio, raccontare ciò che di bello c’è e quanta creatività e professionalità esprime questa terra baciata dalla natura.

Rimanere in città a causa della pandemia non sarà un sacrificio. Si potrà andare alla scoperta di scorci poco conosciuti, partecipare alle iniziative del cartellone estivo o farsi trascinare dalla movida del centro cittadino o dei lidi balneari. All’interno di questo numero ci sono tante belle storie da leggere e qualche suggerimento. Un piccolo contributo per uscire dal tunnel. Buona lettura

Gianfranco Cusumano

