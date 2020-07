Sbarca a Rometta “Catemoto de Luca” il saggio di Emilio Pintaldi che analizza il modo di comunicare del sindaco di Messina e di altri politici ai tempi dei social.

Sabato 1 agosto alle 21, 30 la presentazione all’Arena di Villa Martina. A dialogare con l’ autore saranno il sindaco di Rometta Nicola Merlino, il consigliere comunale Alessandro Russo e il segretario della Uiltrasporti Michele Barresi.

Il volume pubblicato nella scorsa primavera ha venduto oltre mille copie ed è stato adottato come libro di testo nel corso di sociologia dei processi culturali ed economici della laurea triennale in “Mediazione Linguistica e Culturale” gestito da Agorà Mundi al Consorzio Universitario di Agrigento. Catemoto De Luca ha ottenuto lo scorso anno un riconoscimento a Noto da parte dell’ associazione giornalisti radio televisivi per l’ importante contributo dato al dibattito sulla nuova comunicazione politica. Il Tour di presentazione, fermato dal lock down, ha toccato Agrigento, Noto, Messina, Milazzo, Salina, Fiumedinisi.

Il libro si avvale della prefazione del sociologo Francesco Pira e di un approfondimento curato dal giornalista Santi Cautela.

