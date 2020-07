IN AGGIORNAMENTO. E’ stato ritrovato stamattina, poco dopo le 11,30, il cadavere di una persona carbonizzata nella frazione Bastione (via Pezza del Pioppo). Sul posto sono intervenuti i carabinieri coordinati dal capitano Andrea Ortolani e il magistrato di turno. Ancora non si è riusciti a risalire all’identità della persona.

Il cadavere è stato ritrovato stamattina sul ciglio dello strada da un uomo che stava percorrendo la strada interpoderale per raggiungere il proprio campo. Nel primo pomeriggio hanno fatto un sopralluogo anche i vertici provinciali dell’arma. Sono stati chiamati tutti i proprietari dei terreni da cui si accede dalla via per capire nello specifico da quanto tempo il cadavere si trovasse sul posto. E’ indubbio che il corpo sia stato trasportato sul posto.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

