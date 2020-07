Verrà inaugurata il 1 agosto alle 19, a Palazzo d’Amico, la mostra a scopo benefico promossa dall’associazione Hermes Milazzo Onlus in collaborazione col Comune di Milazzo. Cento volti di persone comuni, ritratti con le sembianze dei paladini siciliani e firmati dall’artista Salvo Currò, per una raccolta fondi originale.

“I Paladini di Hermes – afferma la Felicia Manicastri – è un progetto di solidarietà che ha coinvolto tantissimi benefattori.

I paladini sono un simbolo della sicilianità e li abbiamo uniti alla solidarietà. In un momento surreale, come l’emergenza Covid-19, si è rafforzato il desiderio di prodigarsi per la cittadinanza. Col ricavato dell’iniziativa saranno create delle borse di studio per studenti di terza media particolarmente meritevoli per profitto. Sarà anche un modo per stare vicino a quelle famiglie che vivono un momento di difficoltà economica. L’iscrizione alle scuole superiori comporta, spesso, spese più importanti e lì vogliamo renderci utili”.

«Ho accolto l’idea di Felicia Manicastri e dell’Associazione – dice l’assessore al Turismo Pierpaolo Ruello – I paladini sono guerrieri ma stavolta ‘a fin di bene’. Già ad inizio emergenza Covid la Hermes Milazzo Onlus si è resa presente con la donazione dei pacchi alimentari al Comune o l’acquisto del ventilatore polmonare consegnato al nostro ospedale. La raccolta fondi non si conclude con la mostra. L’ auspicio è che anche altre persone sposino l’iniziativa decidendo di farsi ritrarre contattando l’Associazione. Spero che nei giorni di esposizione ci sia interesse e curiosità del pubblico per un evento artistico originale».

Tra gli eventi più noti in città organizzati dall’associazione Hermes vi è il DogDay, manifestazione dedicata al mondo della cultura canina, volta a prevenire gli abbandoni.

