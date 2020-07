I nonni sostenevano che Milazzo finiva al passaggio al livello di San Paolino. La ferrovia, infatti, era ritenuta una sorta di linea rossa che divideva il centro cittadino dalla Piana. Di acqua sotto i ponti ne è passata tanta. Orma il tracciato ferroviario non c’è più e la Piana è diventata l’area di Milazzo più popolosa che negli ultimi vent’anni si è arricchita di importanti servizi. Se prima vi erano solo cooperative con abitazioni, oggi luoghi come San Paolino o Ciantro vantano piazze, nuove scuole, una chiesa. Mancava una farmacia: da qualche mese ne è stata aperta una tra le più fornite.

Si chiama Farmacia San Paolino e a gestirla sono i due titolari, i dottori Gianmarco Scribano e Luca Bonomo, le famiglie da tre generazioni gestiscono farmacie a Messina. Non si tratta di una piccola struttura periferica ma duecento metri quadrati arredati con uno stile moderno coniugato a una consulenza personalizzata che sin dal 25 maggio, giorno dell’inaugurazione, ha subito fatto breccia nei clienti.

«Crediamo molto nella professionalità della consulenza – spiegano i titolari – il contatto personalizzato fa la differenza e noi dedichiamo tempo e ascolto. La farmacia è un presidio sanitario importante per un territorio e, se si considera che tra San Paolino e Ciantro vivono migliaia di persone, riteniamo si tratti di un servizio determinante per la qualità della vita specialmente per i più anziani che hanno difficoltà a spostarsi».

Ampio spazio all’interno della farmacia ai farmaci naturali. A cominciare dalla linea di prodotti fitoterapici naturali delle aziende più prestigiose come Aboca, leader nel mercato italiano. Il personale è specializzato anche per affrontare problemi di intolleranza alimentare e dermatologici di primo intervento.

La Farmacia San Paolino – che rientra nella turnazione notturna e festiva – ha un ampio parcheggio adiacente facilitando anche l’accesso. La vicinanza a supermercato, pescheria, vivai, consente di sbrigare in poco tempo incombenze quotidiane.

(ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE FARMACIA SAN PAOLINO – OGGI MILAZZO)

