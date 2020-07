E’ stato pubblicato l’avviso con il quale il Comune attiva ufficialmente i Centri estivi con la collaborazione di Enti privati, Associazioni ed Enti del terzo Settore e di Parrocchie/Oratori iscritti in apposito elenco per l’estate 2020 per lo svolgimento di progetti ludico ricreativi per l’accoglienza di bambini di età superiore ai 3 anni e di adolescenti fino agli anni 14.

Le famiglie interessate al sostegno economico per le spese delle rette di frequenza ai centri estivi accreditati, possono presentare relativa richiesta redatta su apposita modulistica predisposta dal Comune (CLICCA QUI) e presente nel sito istituzionale dell’ente, entro e non oltre il prossimo 28 luglio inviando una pec al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it

Il modulo di richiesta dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto e , pena l’esclusione, dovrà essere corredato dalla copia di un documento d’identità in corso di validità, e da copia dell’ISEE aggiornato e da autocertificazione 2020 attestante le condizioni occupazionali dei primi mesi dell’anno. Successivamente sarà stilata dagli uffici una graduatoria redatta in base all’Isee e ad altri parametri.

Questi i Centri estivi che opereranno in sinergia col Comune: Amatori Milazzo Rugby, “Dream dance”, Ludoteca Wonderland, Ludoteca Castello Incantato, Fondazione Barone Lucifero- Gigliopoli, Melograno – Olivarella, Azienda agricola San Basilio.

