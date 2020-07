Al tavolo c’era l’imprenditore Giuseppe Amendolia, ritenuto l’ispiratore del progetto, i consiglieri comunali Antonio Foti e Fabrizio Spinelli, l’ex consigliere Antonio Isgrò. Al centro lei, la candidata “sindaca” Adele Roselli. La presentazione che si è svolta nella sede di Civico 6, in via Matteo Nardi, di fatto non è stata quella di un candidato ma di una squadra omogenea fatta di attivisti storici di centrosinistra e di un progetto politico alternativo a quello attuale, seppur di area, ma, ancora di più, a quello di centrodestra il quale, secondo gli intervenuti, punterebbe solo alla sommatoria di liste e non alla qualità della proposta da sottoporre agli elettori.

Una candidatura quella di Adele Roselli, 51 anni, avvocato, nata dal confronto tra forze di centro sinistra e realtà civiche e associative cittadine pronte alla stesura di un programma condiviso. Durante il dibattito interno a fare un passo indietro sono stati Spinelli e Isgrò i cui nomi erano stati promossi per la carica cittadina più importante. Ma anche la voglia di differenziare la proposta con una novità e la prima candidatura di una donna “sindaca” ha avuto anche il suo peso con la sua freschezza.

«Roselli non è un nome frutto di complicati algoritmi – si legge in una nota – ma di una donna che esercita da oltre vent’anni la professione di avvocato, 51 anni, tre figli, un trascorso nel tessuto associativo cittadino (cresciuta nel quartiere del Sacro Cuore, è stata a lungo responsabile dell’Azione Cattolica, mentre, negli anni recenti, è stata attiva come Consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona P. G., dove tuttora ricopre il ruolo di componente della Commissione Pari Opportunità)».

Giuseppe Amendolia ha spiegato che il progetto è unico perché non si tratta di una “auto-candidatura” ma di una scelta condivisa, «non vi sono state pressioni da fuori Milazzo» (il riferimento è ai percorsi tracciati dai deputati barcellonesi e messinesi nello schieramento di centrodestra) e il progetto intende «dare voce ad un’area politica da tempo afona». Foti ha auspicato una «pacificazione» nell’area da troppo tempo divisa (il Pd e Articolo 1 non hanno sposato il progetto). Isgrò ha sottolineato l’importanza di «contrastare l’avanzata della destra». Spinelli ha sottolineato che la città Milazzo lancia «sfide difficili» e non servirà solo un «sindaco capace ma squadra che riuscirà a portare avanti scelte e programmi». Inoltre ha precisato di non avere fatto un passo indietro ma si dice soddisfatto di avere contribuito «a fare due passi avanti tutti insieme».

Secondo i sostenitori, al di là di schieramenti partitici, Adele Roselli «consente di rimettere all’attenzione della politica questioni spesso lasciate naufragare tra le parti sociali: il tema della salute e del lavoro, la valorizzazione e la promozione del patrimonio storico, culturale e naturalistico, la ricostruzione del tessuto sociale».

Il programma già elaborato si arricchirà, nelle prossime settimane, grazie a tavoli di discussione ai quali la candidata invita i cittadini e le cittadine a portare il proprio contributo, al fine di trovare soluzioni partecipate e sostenibili,

«Stiamo lavorando ad un progetto che guarda non solo alla risoluzione dei problemi della città di Milazzo ma che intende coinvolgere i comuni della Valle del Mela e della fascia Tirrenica», concludono.

All’incontro presenti anche esponenti storici della sinistra come Franco Andaloro, Attilio D’Asdia, Cristoforo Tramontana.

In alto la prima intervista dell’avvocato Roselli al giornalista Gianfranco Cusumano.

