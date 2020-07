Si apre una nuova stagione per ABF Accademia del Benessere che lancia la ripartenza dei corsi incentrati su bellezza e benessere con un photo-shooting d’autore, firmato Giovanni Puliafito.

Due anni di attività frenetiche in un settore in grande crescita per la nuova realtà di formazione, che già vede all’attivo decine di corsi e centinaia di corsisti formati. E non mancano i successi.

Sotto la guida di docenti d’eccellenza tra i makeup artist, gli hairstylist e gli estetisti più quotati della provincia, e non solo, si contano già i primi scoppiettanti successi.

Diversi i corsisti ABF che vantano collaborazioni importanti. Per citarne alcuni, Jessica Assenzio, makeup artist nell’ultimo video musicale di Franco Battiato o ancora Daria Sturniolo e Celeste Basile, proprio in questi giorni impegnato con le guest stars del Salina Mare Festival Premio Troisi.

A coronare il percorso dell’accademia arriva il beauty photo-shooting del fotografo Giovanni Puliafito.

“Abbiamo chiesto ai nostri corsisti di mettersi in gioco – racconta Giuseppe Maio, socio di FI.MA. Formazione e responsabile dei corsi di Accademia del Benessere. La nostra offerta formativa non intende fermarsi alle lezioni frontali in aula ma ha tutta l’intenzione di creare una community fatta di persone che condividono la passione per il mondo della bellezza e del benessere e dar loro la possibilità di esprimersi e mostrare al mondo cosa sono capaci di fare…».

«Così, oltre alle lezioni in aula e i laboratori pratici forniti di tutti gli optional stiamo estendendo il raggio d’azione oltre i confini fisici della nostra sede, sia a livello locale che in ambito digitale, con l’inclusione di moduli che possano aiutare i nostri corsisti a destreggiarsi nel mondo reale quanto in quello dei social e dei blog… e in un futuro molto vicino abbiamo già delle sorprese», conclude Maio.

Modelle bellissime, truccatori, acconciatori ed estetisti di livello e una location da urlo.

Questo il resoconto del photo-shooting che per l’occasione è stato ospitato in una lussuosa villa di Capo Milazzo.

Molti dei modelli sono state selezionati tra i fan dei profili social di ABF e, oltre al look restyling e all’occasione di partecipare all’evento, è stato fatto loro omaggio del Workshop di Self Make-up tenuto dalla quotatissima docente Elisa Calcagni, prima Make-up trainer presso ABF.

Oggi dalle 13,00 in uscita sui loro canali social i migliori scatti del photo-shooting.

Ancora un po’ di suspance prima di scoprire la magia di ABF.

